رينارد يُعلن قائمة المنتخب السعودي بالقوة الضاربة في خليجي 24

تعرف على قائمة السعودية للتصفيات الآسيوية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة خليجي 24 المزمع أقامتها في قطر.

أسفرت قرعة النسخة الرابعة والعشرين من بطولات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب عمان والكويت والبحرين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق، وتم سحب القرعة يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وتقام منافسات البطولة في الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة الأخضر عودة اللاعب نواف العابد صانع ألعاب الهلال بعد فترة طويلة من الغياب، والتي كان أخرها أثناء تواجده في معسكر المنتخب قبل منافسات كأس العالم روسيا 2018.

قائمة الأخضر ضمت 24 لاعبًا وهم:

"محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، علي آل بليهي، عبد الله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن عبيد، عبدالله الخيبري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الرحمن الدوسري، يحيى الشهري، نواف العابد، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، فراس البريكان، هارون كمارا، عبد الله الحمدان".