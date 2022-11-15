رينارد يحسم موقف الفرج من مواجهة كرواتيا

اللاعب عاد للتدريبات لكن موقفه من المباراة الودية الأخيرة قبل السفر إلى قطر مازال غامضًا

يحسم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في مران اليوم موقف نجم الوسط سلمان الفرج من خوض مواجهة كرواتيا الودية المقررة ظهر غدٍ الأربعاء.

الأخضر من المقرر أن يُواجه زملاء لوكا مودريتش عند الواحدة بالتوقيت المحلي من يوم غدٍ ومن ثم سيتوجه مساءً إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.

الفرج كان قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأحد الماضي عقب تعافيه من إصابة الكتف التي لحقت به خلال مباراة أيسلندا الودية، وقد شارك يوم أمس في التقسيمة التي أجراها المنتخب على نصف مساحة ملعب التدريبات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رينارد اعتمد تكتيكيًا على الفرج في تدريبات الأمس لكنه لن يحسم موقفه من مواجهة كرواتيا سوى بعد مران اليوم على ملعب الملز.

اللقاء كان من المفترض إقامته على ملعب مرسول بارك لكن تم نقله إلى ملعب الملز لعدم جاهزية أرض الملعب الأول نتيجة إقامة بعض فعاليات موسم الرياض عليه.

يُشار إلى أن الأخضر سيفتتح مشواره في مونديال قطر بمواجهة الأرجنتين يوم 23 نوفمبر الجاري، من ثم سيلعب أمام بولندا وأخيرًا المكسيك.