رينارد: هدفنا هزيمة الجميع في مصر الجمهور المغربي

المدرب الفرنسي يتحدث عن مشوار المغرب بكأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، على أنه سيذهب إلى مصر بنية تحقيق الفوز على جميع الفرق، من أجل تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا 2019.

رينارد قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "الأمر المهم بالنسبة لي هو احترام جميع الخصوم في كأس أمم إفريقيا".

المدرب الفرنسي تابع: "كل شيء من الممكن أن يحدث في كرة القدم، وعلينا التركيز في المباراة الأولى أمام ناميبيا، ثم نسير خطوة بخطوة، لأننا نتواجد في مجموعة قوية".

هيرفي واصل: "تجربة كأس العالم مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأننا قدمنا كرة قدم جميلة، بالرغم من عدم تقديم النتائج المطلوبة، ولكن المغاربة كانوا سعداء ، وسنجعلهم سعداء في مصر".

▪️عبد الرزاق حمد الله سجل في 12 مباراة متتالية في الدوري هذا الموسم، متجاوزاً السلسلة القياسية السابقة التي كانت من نصيب لاعب الهلال ويسلي (11). 🔝



▪️خلال هذه السلسلة التاريخية (12 مباراة متتالية)، سجل مجموع 23 هدفاً – هناك 5 فرق فقط غير النصر سجلت أكثر خلال الفترة نفسها.😳 pic.twitter.com/DoH3py82Ee — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019

المدير الفني للمغرب أردف: "نمتلك الطموح ويجب علينا الذهاب إلى مصر بنية تحقيق الفوز على الجميع".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 سيجعلنا نلعب جولة إضافية، ويزيد من صعوبة البطولة، ولكننا سنعمل على الذهاب لأبعد نقطة بالبطولة".

تابع المزيد من أخبار الدوري السعودي

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، والتي تضم ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.