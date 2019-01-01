رينارد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام مالاوي

مدرب المغربي يتحدث عن الصعوبات التي ستواجهه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، على أنه يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية على مالاوي في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

رينارد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سبق لي وعملت في زامبيا جارة مالاوي، وبالتالي أنا على علم بالأجواء هنا".

مدرب المغرب تحدث عن الطقس حيث قال: "الأحوال الجوية ممطرة هذه الفترة، حيث نتدرب تحت أمطار غزيرة".

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المدرب الفرنسي تابع: "أرضية الملعب كانت سيئة بسبب الشتاء ولكنها تحسنت، وأتمنى أن تكون أفضل خلال المباراة، وعلينا أن نواجه كل تلك الصعوبات".

هيرفي رينارد اختتم حديثه قائلًا: "يوجد تغييرات في قائمة المغرب، في ظل انضمام لاعبين جدد، وتركنا عددًا من اللاعبين في المغرب، ليستعدوا لمواجهة الأرجنتين".

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المنتخب المغربي يحل ضيفًا على مالاوي مساء اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية.