رينارد مدرب السعودية يوجه رسالة قوية لمنافسيه ببطولة كأس العرب

رينارد يتحدى الجميع ببطولة كأس العرب

علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية بطولة كأس العرب التي سيشارك فيها الأخضر، وارتباطها بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

رينارد يقود المنتخب السعودي لتحقيق نتائج مميزة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

ماذا قال رينارد على بطولة كأس العرب؟

وقال رينارد خلال تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: "سعيد بعودة البطولة العربية، وتوقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر، في مشواره إلى كأس العالم 2022 في قطر".

المدرب الفرنسي تابع: "هدفنا من كأس العرب، هو أننا سنلقي بكل ثقلنا في هذه البطولة، من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و 2002".

وواصل: "المجموعة التي نقع فيها قوية، وتنتظرنا مواجهات قوية في البطولة، وليست في دور المجموعات فقط، بل أيضًا في الأدوار التالية بالبطولة".

مجموعة ومباريات المنتخب السعودي بكأس العرب

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، بجانب المغرب والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، وفلسطين وجزر القمر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مباراته الأولى في بطولة كأس العرب أمام الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، يوم 1 ديسمبر، ثم سيواجه الفائز من لقاء فلسطين وجزر القمر، وأخيرًا أمام المغرب.

المنتخب السعودي بتصفيات كأس آسيا

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وخلفه أوزبكستان في الوصافة برصيد 9 نقاط، ثم سنغافورة ثالثًا بـ7 نقاط، ثم اليمن رابعًا بخمس نقاط، وفلسطين أخيرًا بأربع نقاط.

ويقترب المنتخب السعودي من حسم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، وأيضًا كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

رينارد يسعى لتحقيق إنجازًا جديدًا

ويسعى المدرب الفرنسي لتحقيق إنجاز جديد، وذلك بقيادته المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022، ليتواجد في المونديال للمرة الثانية على التوالي، بعدما قاد المنتخب المغربي للصعود إلى مونديال 2018 في روسيا.

رينارد أيضًا يهدف لتحقيق بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال ديسمبر 2021، بدلًا من بطولة كأس القارات، كتجربة أخيرة لقطر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

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