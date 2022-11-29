رينارد: علينا أن نخرج أحياء من مواجهة المكسيك!

المنتخب السعودي انتصر أمام الأرجنتين وهُزم أمام بولندا، ويحتاج للفوز أمام المكسيك كي يصعد لدور الـ16

يخشى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أن يشعر بالندم عقب مواجهة المكسيك غدًا الأربعاء، موكدًا أنها ثالث أهم مباراة يخوضها خلال مسيرته التدريبية.

الأخضر يلتقي بالمكسيك في الغد، في مباراة مصيرية، الفوز بها يعني التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، أما التعادل سيجعله في انتظار هدية فوز بولندا أمام الأرجنتين، والهزيمة تطيح به رسميًا من البطولة.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن سعداء جدًا باللعب في هذه النهائيات، يمكننا أن نكتب التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية، المباراة يليق بها أن تكون حياة أو موت كما وصفها الجانب المكسيكي، أهم ما في الأمر أن نبقى على قيد الحياة وأن نتنافس، وعندما نحصل على الفرصة للتأهل، يعين علينا أن نناضل ونعمل بجد، المنتخب المكسيكي حاصل على الكثير من الخبرات في المونديال، سجلهم أفضل من المنتخب السعودي، وبالتالي بالنسبة للاعبينا فهذا الجيل رائع جدًا، والجمهور سيدعمنا، الجميع يريد أن يكتب التاريخ، كي لا ننسى هذه المباراة، فآخر مرة وصل بها الأخضر للدور التالي في عام 1994".

بسؤاله عن احتمالية مواجهة فرنسا في دور الـ16 حال التأهل، علق المدرب الفرنسي: "بالنظر للاحتمالات في الدور التالي، فأهم ما لدينا هو التركيز على مواجهة الغد، علينا بذل قصارى جهدنا في مواجهة مكسيك، كي نصل أولًا، وأنا متطلع لمواجهة فرنسا بعد ذلك".

واختتم: "هذه ثالث أهم مباراة في حياتي، بعد 2012 و2015، هذه المباراة لا يمكن أن نخسرها، سنندم طوال حياتنا حال الهزيمة، أنا شخصيًا سأندم، والندم من أصعب الأشياء في حياة أي شخص، علينا أن نكون إيجابيين".