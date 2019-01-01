رينارد: تعودنا على الفوز أمام المنتخبات الكبيرة

منتخب المغرب يقع مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب عن المجموعة الذي وقع بها في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

ووقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة مع كلًا من كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

وقال رينادر في تصريحات تلفزيونية: "نحن في مجموعة قوية للغاية، وفريق كوت ديفوار قوي جدًا وواجهنا أكثر من مرة من قبل".

وأضاف: "حققنا الفوز على كوت ديفوار في أكثر من مناسبة، ونستطيع أن نكرر هذا، نحن نرغب في تحقيق الفوز بالبطولة، وتعودنا على مواجهة المنتخبات الكبيرة".

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو الذي يليه، في العالم الجاري 2019، بتواجد 6 مجموعات موزعة على محافظات مصر.

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ويشارك في البطولة لأول مرة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.