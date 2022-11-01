رينارد: السعودية وصيف الأرجنتين في المونديال وقطر ستذهب بعيدًا

المدير الفني لمنتخب السعودية يكشف عن توقعاته لمنتخبات كأس العالم قطر 2022

كشف الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، عن توقعاته لكأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أنه سيفعل المستحيل للوصول بعيدًا بالأخضر.

السعودية تنافس في المونديال ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يعد الأخضر واحدًا من أربعة منتخبات عربية تشارك في هذه النسخة، هي: المغرب وتونس، بجانب قطر البلد المستضيف.

وقال رينارد، خلال تصريحاته لقناة "الكاس" القطرية: "كنت أتمنى مواجهة منتخب إفريقي في المونديال، فتاريخي حافل بالتفوق على المنتخبات الإفريقية، لكننا سنفعل كل شيء لعبور دور المجموعات، أعلم أنه من الصعب الفوز أمام الأرجنتين، لكننا سنلعب بكل ثقة كي نصنع التاريخ للسعودية، أتوقع أننا قادرون على الوصول لدور الـ16 كثاني المجموعة خلف الأرجنتين، ستكون هدية السماء لنا، لكن علينا أن نثق بأنفسنا".

وأضاف: "أتوقع أن نلتقي بفرنسا في دور الـ16، لكن وقتها سنودع البطولة، وإن كنت سأفعل المستحيل للفوز، لكنني أتوقع أن يجمع النهائي بين فرنسا والبرازيل، وسيحافظ الديوك على اللقب".

أما توقعاته للمنتخبات العربية، فاستبعد رينارد عبور تونس من دور المجموعات، فيما توقع وصول المغرب لدور الـ16 ثم خروجها من المونديال، أما قطر فهو المنتخب العربي الوحيد في نظره الذي سيصل لدور الثمانية.