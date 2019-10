رينارد يوجه رسالة لجمهور السعودية

وجّه هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة سنغافورة في التصفيات المؤهلة لأمم أسيا وكأس العالم.

السعودية تواجه سنغافورة مساء الغد، الخميس، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في بريدة.

وقال رينارد في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "اطلب دعم الجماهير ومساندتنا في بريدة لمواجهة سنغافورة".

Come to support us in Buraydah against Singapore ! @SaudiNT_EN @SaudiNT https://t.co/ypi9Rd1uJU