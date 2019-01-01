ريناتو سانشيس: لم أكن مستعدًا للانضمام لبايرن ميونخ

النجم البرتغالي ريناتو سانشيس لاعب فريق بايرن ميونخ يؤكد على رغبته في الحصول على المزيد من الدقائق.

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أعرب ريناتو سانشيس على ندم ضمني في حديثه اليوم حول انضمامه لصفوف بايرن ميونخ في عام ٢٠١٦ عقب تتويج منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سانشيز خلال مؤتمر خاص بأحد الرعاة، وأكد خلالها أنه لم يكن جاهزًا للانضمام لصفوف بايرن ميونخ وقتها.

وقال سانشيس: "أنا فقط أريد أن أحقق أفضل شيء ممكن بالنسبة لي، لو كان الأفضل لي أن أبقى هنا سأستمر بكل تأكيد، لكنني أريد أن ألعب كرة القدم".

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وأضاف: "عندما انضممت لبايرن ميونخ كنت أتصور أنني جاهز من أجل خطوة أكبر، لكن ذلك لم يكن صحيحًا بشكل كلي".

وأكمل: "في الوقت الحالي أعتقد أنني أشعر بشعور أفضل، ألمانيا أصبحت موطني الثاني، لكن هذا لا يغير أي شيء، أريد لعب كرة القدم وأن أظهر أنني لاعب جيد".

جدير بالذكر أن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ كان قد أكد في تصريحات صحفية اليوم على رفضه القاطع لرحيل اللاعب وعلى حاجته له.