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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ريناتو سانشيز: لا أشعر بالسعادة في بايرن ميونيخ

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Getty Images
النجم البرتغالي يخرج عن صمته ويتمنى الرحيل عن العملاق البافاري

كان النجم البرتغالي الشاب أحد أبرز المواهب الصاعدة بالقارة العجوز في الفترة الأخيرة ولكنه منذ الانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لم ينجح في تقديم المستوى المنتظر منه.

خاض فترة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة مع نادي سوانزي سيتي ولكنها لم تكن ناجحة، ثم عاد مرة أخرى لبطل الدوري الألماني والذي لا يشارك معه بصفة مستمرة مما أثار غضب الدولي البرتغالي.

وفي تصريحاته الأخيرة قال: "لا أشعر بالسعادة هنا، أنا أعمل كثيرًا وأقدم كل ما لدي في التدريبات ولكنني لا أشارك، أريد أن أخوض مباريات أكثر من ذلك، ربما تُتاح لي تلك الفرصة في نادي آخر".

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كانت تلك هي تصريحات اللاعب في حوار صغير مع صحيفة "كيكر" الألمانية وذلك ما أكد توتر العلاقة بين النجم البرتغالي الشاب ومدربه نيكو كوفاتش.

يذكر أن بايرن ميونيخ لا يمر بأفضل فتراته هذا الموسم، حيث خرج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة في مباراة العودة أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1.

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