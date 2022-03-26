ريمونتادا لأساطير برشلونة على ليفربول في أنفيلد!

حقق أساطير برشلونة الفوز على نظرائهم في ليفربول خلال المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد مساء السبت.

جاء هذا خلال المواجهة الودية التي أقيمت بوجود العديد من الأساطير من الفريقين، على رأسهم ستيفن جيرارد وادميلسون وريفالدو وجيمي كاراجر.

سجل جيرارد الهدف الأول في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ 14 من عمرها من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد أن عرقله إدميلسون.

كاد جيرارد أن يعيد ذكريات الصناعة بعدها لزميله السابق سامي هيبيا، لكن رأسية الأخير تم إبعادها من على خط المرمى.

عاد برشلونة للمباراة عن طريق جيوفاني الذي سجل هدف التعديل بعد أن وجد نفسه منفردًا بالمرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وبين الشوطين قام ليفربول بعشرة تبديلات وكان الوحيد الذي لعب الشوط الثاني من التشكيلة الأساسية هو ستيفين جيرارد.

حصل جيوفاني على فرصة تسجيل الهدف الثاني لكنه نال ركلة جزاء بدلًا منه، وسجلها ريفالدو بنجاح ومنح التقدم لبرشلونة.

حاول ليفربول تعديل النتيجة بنهاية اللقاء وسدد جيرارد الذي لعب للدقيقة الأخيرة كرة قوية من خارج المنطقة لكنها أخطأت المرمى وانتهت المواجهة بتلك النتيجة.