"ريمونتادا الـ 98".. كيفو يشكر زيدان على صناعة "النسخة المدمرة" من تورام!

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بعد استبعاده من فرنسا..

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أبدى كريستيان كيفو إعجابه الشديد بنجم هجومه ماركوس تورام بعد الفوز المثير بنتيجة 2-1 على فيورنتينا، والذي صعد بإنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي. ويرفض مدرب "النيراتزوري" تسليط الضوء على نفسه كسبب لتطور تورام المذهل، مشيراً مازحاً بإصبع الاتهام إلى زين الدين زيدان بعدما قاد المهاجم الفرنسي عودة مذهلة في الوقت بدل الضائع أمام "الفيولا".

تورام يشعل الانتفاضة

أثبت تورام أنه المحفز الرئيسي لهذا التحول، حيث سجل هدف التعادل قبل أن يحصل على ركلة الجزاء التي نفذها بيوتر زيلينسكي بنجاح في الدقيقة 98. وتألق تورام كنقطة ارتكاز في الهجوم في ظل غياب لاوتارو مارتينيز بسبب الإصابة. وسارع كيفو للإشادة بمجهود المهاجم الدؤوب وسيطرته البدنية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة. حتى أن مدرب إنتر مازح بشأن التأثيرات التي ساهمت في مستوى تورام الأخير، بما في ذلك استبعاده من قبل أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لا أعرف ما إذا كان الفضل يعود لي أم لزيدان. في غياب لاوتارو، أخذ المسؤولية على عاتقه. لقد كنت معه لثلاثة أسابيع وحصل على قسط من الراحة، ولهذا السبب قلت إنني لا أعرف إن كان الفضل لي أم لزيدان. كان يركض حتى في الدقيقة التسعين، ويقتحم منطقة الجزاء بشراسة مدمرة".

تجاهل زيدان

بعد رحيل ديدييه ديشان عن تدريب المنتخب الفرنسي، تم استبعاد تورام من قائمة زيدان الأولى بعد أن بدأ المدرب الجديد إصلاحاً تكتيكياً شاملاً. وبدلاً من السماح لهذا التجاهل الدولي بإعاقة انطلاقته، وجه المهاجم هذه الانتكاسة لتصبح تركيزاً حاداً على أرض الملعب، مستخدماً الاستبعاد كحافز إضافي للارتقاء بمستوياته مع النادي.

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وأشار كيفو: "اليوم وفي مباراة بولونيا، عندما يهاجمك بتلك السرعة، فهناك خطر حقيقي بأن شيئاً ما سيحدث. نحن سعداء؛ لقد منحناه يوم راحة غداً رغم أن الفريق سيتدرب. سيحصل هو والآخرون على راحة. لماذا لم يسدد ركلة الجزاء؟ لدينا مسددون رائعون. هو يستمتع بمشاهدة الآخرين ويمثل قيمة مضافة لنا. عدم استدعائه للمنتخب منحه دافعاً إضافياً".

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التغييرات تؤتي ثمارها

تطرق كيفو أيضاً إلى عملية اتخاذ القرار خلف ركلة الجزاء المتأخرة، والتي شهدت تقدم زيلينسكي لتسديدها بدلاً من اللاعب الذي حصل عليها. وشدد المدرب على أن الألقاب الفردية تهم أقل من الجهد الجماعي داخل غرفة الملابس، مجدداً تأكيده: "لدينا مسددون رائعون. هو يستمتع بمشاهدة الآخرين ويمثل قيمة مضافة لنا. عدم استدعائه منحه دافعاً إضافياً".

كما ناقش المدرب تبديلاته التكتيكية، والتي شملت إشراك الموهبة الشابة ماتيو لافيلي لتعزيز الهجوم. وأصر على أن العمر ليس عاملاً عندما يختار تشكيلته، مفضلاً التركيز على الاحتياجات المحددة للمباراة ومستويات طاقة لاعبيه. وأضاف: "اخترت إضافة مهاجم لملء منطقة الجزاء نظراً لعدم قدرتنا على اختراقها عبر لاعبي الوسط (الميتزالي). أنا لا أنظر إلى البطاقة الشخصية لا لـ [هنريك] مخيتاريان ولا لافيلي. أحياناً ليس من السهل الدخول في أجواء الفريق ولا تسير الأمور دائماً كما تشتهي: يجب عليهم أن يكونوا مستعدين".

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الإيمان حتى صافرة النهاية

يحافظ هذا الانتصار على موقع إنتر بقوة في صراع الصدارة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، متساوياً مع لاتسيو. واعترف كيفو بأنه على الرغم من إرهاق لاعبيه بسبب جدول المباريات المزدحم، إلا أن روحهم القتالية هي ما قادتهم للعبور. وأشار إلى أنه رغم أن التأخر المبكر في المباريات ليس مثالياً، إلا أنه يجب على الفريق الاستمرار في قبول التحدي وتجنب جعل عادتهم في تحقيق الريمونتادا المتأخرة بمثابة "أزمة" تُشكل ضغطاً عليهم.

واختتم المدرب حديثه قائلاً: "حتى لو كانت الطاقة منخفضة، فقد وضعوا قلوبهم في الملعب ضد فريق منظم. أظهرنا عزيمة لا تظهر دائماً لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. أحياناً قد يؤدي التأخر في النتيجة إلى خلق الشكوك؛ يجب ألا ندع الإحباط يتسلل إلينا أو أن نصاب بالغرور، ويجب أن نمتلك دائماً نفس الرغبة في الفوز. سيحدث أن نتقدم ثم نخسر، لكن لا ينبغي لنا أن نضخم الأمور، تماماً كما لا نفعل الآن".