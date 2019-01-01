ريكي بويج يشكو فالفيردي ويلوح بالرحيل عن برشلونة

هل يواصل برشلونة تفريطه في لاعبيه الشباب؟

أبدى نجم برشلونة الصاعد ريكي بويج انزعاجه من وضعه الحالي مع الفريق الكتالوني، حيث تشير تصريحاته إلى احتمالية رحيله عن صفوف الفريق قريبًا.

وكان بويج قد أظهر أداء مميزًا جعله حديث الكثيرين سواء مع فريق الشباب أو في المباريات القليلة التي خاضها مع الفريق الأول.

ويشعر صاحب الـ 20 عامًا بالتهميس من قبل المدير الفني للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي، الأمر الذي جعله يشكو ذلك في أكثر من مرة بشكل ضمني.

وحسب ألكانتارانو، فإنه ليس مستبعدًا على الإطلاق أن يرحل ريكي بويج عن صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحثًا عن فرص أكبر للمشاركة والمزيد من الدقائق.

ويعمل بويج بشكل جيد من أجل حجز مكان في تشكيل برشلونة، ولكن تصريحاته الأخيرة التي فتح فيها الباب أمام احتمالية الرحيل تظهر عدم ارتياحه في ظل الوضع الحالي.

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يذكر أن برشلونة قد فقد أحد أبرز نجومه الصاعدين تشافي سيمونز والذي كان حديث العالم في وقت أن كان طفلًا، حيث رحل إلى باريس سان جيرمان مجانًا في الميركاتو الصيفي الأخير.