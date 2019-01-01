ريفر بليت يفكر في كاردونا لتعويض غياب كينتيرو

لاعب بوكا جونيورز السابق قد يرتدي قميص ريفر بليت

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل الأخبار حول إصابة صانع الألعاب الكولومبي، خوان فرناندو كينتيرو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني بالرباط الصليبي.

حيث سيغيب اللاعب عن ما تبقى من الموسم مع الفريق الأرجنتيني، وكذلك بطولة كوبا أمريكا في صيف 2018 بالبرازيل.

ويظهر اسم خافيير باستوري، كأحد أبرز الأسماء ليعوض غياب الكولومبي، رغم انتقاله لصفوف روما الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

وحسب فوكس سبورت الأرجنتينية، فأن صفقة باستوري قد تكون صعبة للغاية، إلا أن سيباستيان فينولو، مقدم البرنامج أكد أن مواطنه إيدون كاردونا قادر على الانضمام لصفوف الفريق، لتعويض غياب كيتينرو.

حيث أكد أن اللاعبان يمتلكان نفس الخصائص وهو ما يحتاجه ريفر بليت من أجل الدفاع عن لقبه في كوبا ليبرتادوريس 2019.

ويلعب كاردونا معارًا لصفوف باتشوكا المكسيكي، بعدما قضى عامًا بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني الغريم التقليدي لريفر بليت.

الأمور قد تبدو صعبة ليكون كاردونا معوضًا لكينتيرو، بسبب ارتداءه قميص بوكا جونيورز سابقاً.

ويحتل ريفر بليت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الموسم الجاري قبل جولتين على نهاية المسابقة.