ريفر بليت يفوز على كوردوبا ويحقق كأس الأرجنتين

ويعادل رقم بوكا جونيورز

انتصر ريفر بليت على نظيره كوردوبا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء مساء الجمعة، وحقق لقب كأس الأرجنتين للمرة الثالثة بتاريخه.

وتكمن أهمية البطولة في أن الفائز بلقبها يضمن التأهل المباشر لكوبا ليبرتادوريس في نسخة 2020 المقبلة.

سجل للبطل إجناسيو سكوكو في الدقيقة 30، ثم مرر نفس اللاعب لإجناسيو فيرنانديز ليضيف الثاني بعد 68 دقيقة، وأضاف جوليان ألفاريز الثالث عند الدقيقة 72.

التتويج هو الثالث لريفر بليت بتاريخه باللقب، وثالث تتويج في السنوات الأربع الأخيرة، ليعادل بوكا جونيورز كأكثر الأندية تتويجاً بالكأس في البلاد.

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وحقق بوكا اللقب في سنوات 1969، 2012، و2015، وعانت البطولة من عدم الانتظام في إقامتها بشكل سنوى في القرن الماضي ومطلع الحالي.

وستقام قرعة كوبا ليبرتادوريس مساء الإثنين المقبل السابع عشر من ديسمبر، وسيكون ريفر، وصيف نسخة 2019، بالتصنيف الأول.