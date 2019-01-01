ريفالدو: مبابي يكلف 280 مليون؟ حتى ميسي ورونالدو لا يستحقون هذا المبلغ

تعرف على تصريحات ريفالدو بشأن صفقة مبابي المتوقعة لريال مدريد

انتقد ريفالدو، أسطورة برشلونة، إمكانية انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد مقابل 280 مليون يورو مشيرًا إلى أنّ هذه القيمة مبالغ فيها.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، نفى رغبته في التخلي عن اللاعب.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "قرأت في الصحف الفرنسية أنّ ريال مدريد مستعد لدفع 280 مليون يورو لضم مبابي وهو أمر مبالغ فيه للغاية".

وتابع: "حتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أو نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، أو زميله في الفريق نيمار لا يستحقون هذا المبلغ على الإطلاق. لا يوجد تفسير منطقي لصرف كل هذا لضم لاعب".

الحاصل على الكرة الذهبية عام 1999 رأى أنّ ريال مدريد خسر الكثير برحيل كريستيانو رونالدو موضحًا أنّ التعاقد مع لاعب مثل إيدين هازارد سيكون مفيدًا للنادي الملكي.

وأوضح: "هل شاهدت ما قدمه مع بلجيكا في كأس العالم؟ إنّه يقدم المستوى ذاته مع تشيلسي كل يوم وأعتقد أنّه ضروري للمرحلة الانتقالية لما بعد مغادرة رونالدو".

إسبانيول لم يفز في آخر 19 مباراة لعبها أمام برشلونة في الليجا (تعادل 4، خسارة 15).



تشكيل البلوجرانا لمواجهة إسبانيول في الديربي 🔵🔴 pic.twitter.com/iUCAM0zIU8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وأردف: "ميسي لاعب ذكي ويعرف متى يلعب مع المنتخب أو يتوقف ويحصل على راحة ولذلك لم يتعرض لإصابة خطيرة مع الأرجنتين، أما كريستيانو رونالدو فلم يخطط لعودته للبرتغال بصورة جيدة والدليل إصابته التي تبعده أطول عن الملاعب".

واختتم: "مباراة الديربي لبرشلونة ضد إسبانيول دائمًا وفرصة لفيليبي كوتينيو ليثبت إمكانياته أمام فريقه السابق".

جدير بالذكر أنّ مدرب إسبانيول، روبي، سبق وعمل في برشلونة وكذلك المدير الفني للبلوجرانا، إيرنستو فالفيردي، سبق وقاد الببغاوات.