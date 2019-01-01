ريفالدو: كريستيانو رونالدو يحتاج نيمار في يوفنتوس

تعرف على رأي ريفالدو في المكان الأنسب لنيمار حال رحل عن باريس سان جيرمان

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ريفالدو، أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، أنّ كريستيانو رونالدو يحتاج للاعب مثل نيمار بجواره في يوفنتوس.

التقارير الصحفية تؤكد صراع ريال مدريد وبرشلونة لأجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "في الوقت الحالي أرى أنّ نيمار سيكون توقيعًا جيدًا لبرشلونة بغض النظر عما حدث وقت رحيله ورفض البعض لعودته. ولكن على المستوى الرياضي أراه مفيد للغاية وقادر على إقناع الجميع بأهميته".

وتابع: "على العموم، الصفقة لن تتم سوى إن رغب برشلونة في دفع هذه الأموال لأجله، كما أنّ يوفنتوس أيضًا يفكرون في التعاقد معه".

صاحب الـ 47 عامًا أشار إلى أنّ "كريستيانو رونالدو سيكون سعيدًا بوجود لاعب مثل نيمار بجواره لأنّه سيقدم له كل العون ويساعده في صناعة العديد من الفرص وتسجيل الأهداف".

وواصل: "أتخيل الثنائي يشكل طريقة لعب مبتكرة ونيمار يتحمل المسؤولية مع صاروخ ماديرا. أعتقد أنّها صفقة مربحة للاعب والفريق".

واختتم: "لو رغب نيمار في الرحيل عن باريس فعليه إتمام الأمر سريعًا لأن كل تأخير يجعل الصفقة أكثر صعوبة. أعتقد أنّ اللاعب يمتلك شخصية كبيرة تجعله قادرًا على تخطي أي أزمة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة قرر الانسحاب من الصفقة بسبب الصعوبة المادية في التعاقد مع اللاعب.