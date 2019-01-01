ريفالدو: فينيشيوس يمكنه الوصول لمستوى نيمار

اللاعب بحاجة للبطولات وريال مدريد سيوفر ذلك..

أبدى النجم البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة السابق اعتقاده أن فينيشيوس جونيور جناح ريال مدريد الواعد بإمكانه الوصول لمستوى نيمار، نجم باريس سان جيرمان الحالي

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وقال ريفالدو عقب الاستدعاء الدولي الأول لفينيشيوس:"إنه استدعاء مستحق تماماً، خصوصاً أنه بات يلعب بشكل مستمر في الوقت الحالي".

وأضاف:"هو يحتاج لبعض النتائج الجيدة من ريال مدريد، بحاجة للفوز بالمباريات والألقاب، إنه شاب ولا يزال أمامه طريق طويل".

وأوضح:"بالتأكيد سيحصل على الكثير من الفرص مع ريال مدريد للفوز بالألقاب".

أما عن فرصه للحاق بنيمار على صعيد المستوى أبدى ريفالدو اعتقاده بإمكانية ذلك موضحاً:"هذا الأمر لن يكون سهلاً ولكن لديه الموهبة وأمامه الوقت لفعل ذلك".

يذكر أن برشلونة يلتقي بريال مدريد مجدداً على ملعب الأخير غداً ضمن منافسات الدور الثاني لليجا، بعد مرور الكتلان إلى نهائي كأس الملك على حساب الغريم (4-1 بمجموع المباراتين).