ريفالدو: برشلونة يفتقد ميسي ودي يونج صفقة ناجحة

علق أيضاً على مواجهة الفريق القادمة ضد فالنسيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد ريفالدو نجم برشلونة السابق، بلاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، متوقعاً له مستقبل مبهر مع النادي الإسباني.

دي يونج انضم رسمياً لبرشلونة الشتاء الماضي وبقى مع أياكس أمستردام حتى نهاية الموسم، قبل الانتقال لصفوف الفريق هذا الصيف، ويبدأ رحلته في كامب نو.

ريفالدو قال عن رأيه في الدولي الهولندي:"أثبت بالفعل ما يمكننا توقعه منه، يتأقلم بشكل جيد مع الفريق والمجموعة الحالية".

وأضاف:" صفقة ناجحة للنادي وجودته واضحة جداً وسيمثل إضافة قوية لبرشلونة في المستقبل".

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وأما عن غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة:"الفريق يفتقده في المباريات الماضية، عندما يكون في الملعب يقوم بأشياء مذهلة وساحرة ويجعل الأمور أكثر سهولة".

وفي نهاية حديثه شدد اللاعب البرازيلي السابق، على ضرورة احترام فالنسيا، قبل مواجهة الخفافيش بالدوري الإسباني السبت القادم.