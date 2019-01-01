ريفالدو: بإمكانهم إعطاء ميسي الكرة الذهبية الآن

ريفالدو يثني على موسم نجم برشلونة ليونيل ميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو عن استحقاق نجم برشلونة ليونيل ميسي للكرة الذهبية من الآن.

وكان ميسي قد قاد برشلونة منتصف الأسبوع الماضي إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد.

وبخصوص ذلك، قال ريفالدو إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وأكثر من قدم مساهمة لفريقه خلال الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "أعتقد أن ميسي لا يحتاج إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم حتى نتحدث عن استحقاقه للكرة الذهبية"

وتابع: "ما قدمه ليونيل ميسي خلال الموسم الحالي يجعله المرشح الأول لنيل الكرة الذهبية، لا أحد فعل ما فعله ليو هذا الموسم"

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يذكر أن ليونيل ميسي يحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.