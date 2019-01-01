ريدناب: هاري كين سيستمر في توتنهام لسنوات قادمة

هاري ريدناب يرد على ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويؤكد استمرار هاري كين مع توتنهام لسنوات قادمة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب إن نجم وقائد السبيرز هاري كين سيظل لاعبًا في صفوف فريقه لسنوات قادمة وإنه لا يريد الرحيل.

وكان هاري كين قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في أوروبا والتي كان على رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وحول ذلك، يرى هاري ريدناب أن مستقبل هاري كين فقط في توتنهام، وأن اللاعب كذلك لا يفكر في الانتقال إلى صفوف أي فريق آخر في الوقت الحالي.

وقال ريدناب: "لا أرى أن محاولات مانشستر يونايتد وريال مدريد ستؤتي ثمارها في التعاقد مع هاري كين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "هاري كين يعلم القيمة التي يمقلها هنا، ويعلم المستقبل الذي ينتظره هنا بعد الانتهاء من بناء الملعب الجديد ووضع الخطوط العريضة بخصوص المستقبل"

وتابع: "بعد كل ذلك لا أعتقد أنه يفكر في الرحيل، هو يعلم جيدًا أن السنوات القادمة ستكون تكليلًا لمشروع توتنهام وهو يريد أن يكون حاضرًا هنا خلالها"

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يذكر أن هاري كين كان قد اقترب من التعاقد مع ريال مدريد حسب ما قالته عدة صحف إنجليزية على رأسها صحيفة ذا صن.