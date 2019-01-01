ريدناب: مانشستر يونايتد لا يزال يريد بوتشيتينو

جيمي ريدناب نجم ليفربول السابق يؤكد أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال تسعى لتعيين ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام كمدير فني للشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ذكر جيمي ريدناب نجم فريق ليفربول السابق أن إدارة فريق مانشستر يونايتد لا تزال تسعى للحصول على خدمات ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لنادي توتنهام هوتسبير.

جاء هذا في مقال كتبه ريدناب في صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن الإدارة تؤجل كل تلك الفترة فكرة أن يكون أولي سولشار مديرًا فنيًا بشكل نهائي للشياطين الحمر.

وكتب ريدناب: "التوقيت هو كل شيء في كرة القدم، لقد كان مانشستر يونايتد أمامه أكثر من فرصة من أجل اعلان استمرار أولي سولشار في تدريب الفريق بعد الفوز على باريس سان جيرمان لكنهم لم يفعلوا ذلك".

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وأضاف: "بدلًا من الإعلان عن تولي سولشار بشكل رسمي ونهائي بعد مباراة سان جيرمان، لم يفعلوا ذلك، لكن لماذا؟ هل هم في حاجة للمزيد من الضمانات بشأنه؟ أم لم يقتنعوا به بعد؟".

وأكمل: "الفريق فقد المنافس الأساسي له على خدمات ماوريزيو بوتشيتينو بعد إعلان ريال مدريد عن عودة زين الدين زيدان، لربما يكون لا يزال على رادارهم".

واختتم: "لقد كان المرشح الأول ليكون بديل مورينيو ولديه سجل رائع في الدوري الإنجليزي في تطوير النجوم والتحسين منهم، وبالرغم من مشاكله في سوق الانتقالات آخر موسمين لا يزال يمتلك فريقًا قويًا".

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جدير بالذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب فريق مانشستر يونايتد بدلًا من جوزيه مورينيو قبل عدة أشهر بعد أن خسر الأخير أمام ليفربول في البريميرليج.