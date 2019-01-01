ريدناب: لامبارد جاهز لتدريب تشيلسي

هاري ريدناب مدرب توتنهام السابق وعم فرانك لامبارد يؤكد أن نجل أخيه جاهز لتدريب تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد هاري ريدناب المدير الفني الأسبق لفريق توتنهام هوتسبير والحالي ليوفيل تاون أن فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي جاهز لتدريب تشيلسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريدناب وأكد خلالها أن لامبارد يمكنه أن يقدم الكثير لتشيلسي في الفترة المقبلة لو أصبح مديرًا فنيًا للبلوز.

وقال ريدناب: "الآن هو الوقت المناسب لو تلقى لامبارد عرضًا من أجل تدريب تشيلسي، لو قام برفض مثل ذلك العرض عندما يأتي سيفكر أنه ربما لن يأتي من جديد".

وماذا عن الرقم 10 ؟ 🤔

مودريتش رفض التنازل عنه 🗣️👇 pic.twitter.com/FTL42DSyyM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

وأضاف: "سأكون حزين من أجل ديربي كاونتي لقد قدموا مستويات عظيمة رفقة فرانك، وهم فريق جيد وهو يتم معاملته مثل الأساطير هناك، رغم ذلك هو جاهز لتدريب تشيلسي ويعرف ما عليه القيام به".

وأكمل: "لقد تواجدت هنا عندما تواجه كل من تشيلسي وديربي كاونتي، والجماهير نادت على اسمه طوال الـ 90 دقيقة، لقد كانت أجواء لا تصدق".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت اشارت لوجود رغبة من قبل إدارة نادي تشيلسي في تواجد فرانك لامبارد بمقعد المدير الفني للفريق الموسم المقبل.