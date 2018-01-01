ريدناب: فان دايك أفضل من تيري وفيردناند وفيديتش مجتمعين

جيمي ريدناب يفضل فان دايك على أساطير الدوري الإنجليزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

صرح جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق بأن فيرجيل فان دايك هو أفضل من لاعب مكون من خليط من نيمانيا فيديتش و ريو فيرديناند وجون تيري مجتمعين. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وجاءت تصريحات ريدناب في أعقاب المستوى المذهل الذي يقدمه فان دايك خلال الفترة الأخيرة، والذي قاد به ليفربول لصدارة الدوري بعد نهاية الدور الأول.

وقال ريدناب: "أفضل ثلاثة مدافعين في تاريخ البريميرليج هم جون تيري وريو فيرديناند و نيمانيا فيديتش، الثلاث لاعبين يمكن تلخيصهم في فيرجيل فان دايك"

وأضاف: "هو يملك قدرة قراءة اللعب الموجودة عند جون تيري، ويمرر ويخرج بالكرة أفضل منه، يملك نفس الروح الانتصارية وحب القميص التي كان يمتلكها فيديتش، ولكنه ليس عنيفًا وعدوانيًا مثله، ويمتلك نفس رشاقة فيرديناند"

وتابع: "من النادر أن يتفوق عليه أحد في أية صراع ثنائي، وكذلك في الصراعات الهوائية، هو هادئ ولطيف وقائد حقيقي للفريق، أعتقد أنه قدم أكثر من المتوقع منه"

يذكر أن تصريح ريدناب يأتي في خضم التصريحات التي تتحدث عن فيرجيل فان دايك خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تصنيفه كأفضل مدافع في العالم من قبل الغالبية.