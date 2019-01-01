ريدناب: بوتشيتينو طلب ضم بوليسيتش لتوتنهام

لاعب تشيلسي الجديد كان مطلوبًا في صفوف توتنهام ولكن الصفقة لم تتم

كشف هاري ريدناب، مدرب توتنهام السابق، رغبة ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للسبيرز، في التعاقد مع كريسيتان بوليتسيتش، لاعب بروسيا دورتموند المنضم إلى تشيلسي.

اللاعب الأمريكي انضم رسميًا إلى صفوف تشيلسي مقابل 58 مليون إسترليني على أن يستمر معارًا لنهاية الموسم في دورتموند.

وقالت ريدناب في تصريحات لبرنامج Talk Sport: "توتنهام كان يرغب في إتمام صفقة بوليسيتش ولكن الصفقة لم تتم بسبب الأموال التي طلبها دورتموند".

وتابع: "اللاعب انضم لتشيلسي بنجو 60 مليون إسترليني، لقد كانت قيمته مرتفعة للغاية بالنسبة للسبيريز ولذلك لم يتعاقدوا معه ولا أعتقد أنهم قادرين على ضم أي صفقة في يناير".

رسميًا | توتنهام يمدد عقد ألدرفيلد حتى صيف 2020 ويحرم مانشستر يونايتد من ضمه.✍️ pic.twitter.com/V8v7eNXWrq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

ريدناب أكد أنّ رغبة السبيرز حاليًا هو أن ينهي الدوري بين الأربعة الكبار والمنافسة على البريميرليج لن يكون سهلًا.

واختتم: "توتنهام يحتاج للفوز بأي بطولة، ومع احترامي للجميع ولكن يبدو أن فرصته فقط هي الفوز بكأس الرابطة أو كأس الاتحاد، أما غير ذلك فلن يكون سهلًا".

وكان بوتشيتينو أكد أنّ طموحات الفريق حصد لقب مثل الأبطال أو الدوري الإنجليزي وأن التتويج بالكأس فقط قد يؤدي إلى الإقالة.