ريدناب: أتمنى عودة بيل إلى البريميرليج ولكن هناك أزمة قد تمنع ذلك

هاري رديدناب يرى أن الراتب الكبير قد يكون معضلة لخروج جاريث بيل من ريال مدريد إلى توتنهام أو أحد أندية البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام إن عودة جاريث بيل إلى البريميرليج ستكون منطقية، ولكن قد يمنعها راتب النجم الويلزي.

وكان جاريث بيل قد اقترب من العودة إلى البريميرليج حسب ما قالته الصحف الإنجليزية مؤخرًا بسبب عدم استقراره في ريال مدريد.

وحول ذلك، قال هاري ريدناب إنه يتمنى عودة جاريث بيل إلى إنجلترا من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة إلى التألق من جديد في ملاعب اعتاد التألق فيها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

ولكنه علق على ذلك بأنه من الممكن أن يكون صعبًا بسبب الراتب حيث قال: "لا أعتقد أن الكثيرمن الأندية في إنجلترا تستطيع تحمل راتب النجم الويلزي"

وأضاف: "توتنهام سيكون هو النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع بيل، ولكنه لن يستطيع إعطاءه الراتب الذي يريد نظرًا لارتفاع قيمته السوقية مع ريال مدريد"

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يذكر أن جاريث بيل يتقاضى حاليًا حوالي 14 مليون يورو سنويًا، وهو راتب مرتفع بالنسبة لتوتنهام من الصعب أن يتحمله في الوقت الحالي.