ريجيلون : هناك فتحات جولف مخصصة لبيل في تدريبات توتنهام

لممارسة هوايته المفضلة !

كشف سيرخيو ريجيلون مدافع توتنهام الإنجليزي، عن وجود فتحات جولف في ملعب تدريب الفريق، من أجل زميله الويلزي جاريث بيل.

توتنهام تعاقد مع بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد سلسلة من المشاكل والخلافات بين اللاعب ومدربه السابق زين الدين زيدان.

جماهير النادي الإسباني هاجمت اللاعب أكثر من مرة، بسبب انشغاله بممارسة لعبة الجولف، على حساب التركيز مع الفريق.

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ريجيلون الذي انتقل معه من ريال إلى توتنهام قال لإذاعة "كادينا سير":"يبدو مختلفًا هنا، اللغة هي كل شيء بالنسبة له، هو يتحدث الإسبانية جيدًا ولكن سهولة التواصل يجعله أكثر سعادة في توتنهام".

وأضاف:"العادات في إنجلترا تناسبه بشكل أكبر، ولا أعلم أي شيء عن إمكانية عودته لريال مدريد مرة أخرى".

وتابع:"أكثر ما أدهشني هو وجود ثقوب للجوف في ملعب تدريب توتنهام، سألت عن ذلك وأخبروني أنهم وضعوها من أجل بيل، إنها ثقوب صغيرة ربما 30 مترًا، لم أصدق نفسي عندما رأيتها".

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جدير بالذكر أن بيل نجح في تسجيل هدفه الأول بقميص توتنهام بعد عودته للفريق، عندما أحرز الهدف الثاني في شباك برايتون، بالمواجهة التي انتهت لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.