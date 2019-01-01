ريجيلون: أعلم أن مارسيلو هو الأساسي في ريال مدريد

ريجيلون يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد في وجود زين الدين زيدان ويمدح مارسيلو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الصاعد سيرجيو ريجيلون إنه يعلم أن مارسيلو سيكون هو الظهير الأيسر الأساسي لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان ريجيلون قد تم تصعيده للفريق الأول خلال هذا الموسم، وقدم أداءًا مميزًا جعله محل ثقة الكثيرين على الرغم من صغر سنه.

ولعب ريجيلون أساسيًا طوال فترة تواجد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، على الرغم من تواجد مارسيلو بدون إصابات أو معاناة من أي شيء.

وبعد تولي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب الفريق الملكي، قال ريجيلون إنه لم يرَ نفسه أساسيًا قبل مارسيلو من قبل، مؤكدًا على جودة النجم البرازيلي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "التواجد في ريال مدريد هو حلمي، لا يهم سألعب أساسيًا أم لا، لا زال أمامي الكثير من الوقت من أجل التعلم واكتساب الخبرات"

وتابع: "أسبوع هزيمتي الكلاسيكو والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس كان أسوأ أسبوع في حياتي، لقد كان كالكابوس"

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يذكر أن زين الدين زيدان كان قد عاد لتدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد إقالة سانتياجو سولاري على خلفية الأسبوع الأسود الذي تحدث عنه ريجيلون.