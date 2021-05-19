ريجيكامب يكشف عن سر خطير وراء استبعاد أجانب الأهلي أمام الهلال

المدير الفني للأهلي يتحدث عن سبب الهزيمة القاسية أمام الهلال

تحدث المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه في الكلاسيكو على يد فريق الهلال، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ريجيكامب خلال تصريحات للناقل الرسمي عقب المباراة: "خسرنا مباراة صعبة، الهلال استطاع أن يسجل هدفًا جميلًا عن طريق سالم الدوسري، وبعدها هدف ثاني".

المدرب الروماني تابع: "واجهنا مشاكل عديدة، حيث حصل لاعب فريقي على كارت أحمر، لنواصل المباراة بـ10 لاعبين، وتواجهنا صعوبات كثيرة".

لورينت ريجيكامب واصل: "لعبنا الشوط الثاني أفضل من الأول، ولكن كان لدينا مشكلة في عدم الحماس في استلام الكرة وتسليمها لأكثر من لاعب داخل الملعب".

وبعد سؤاله عن استبعاده عددًا من اللاعبين المحترفين في المباراة، قال ريجيكامب: "أحضرت اللاعبين الذين يريدون اللعب، وجاهزون للعب للنادي الأهلي"، في إشارة إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين فنيًا للمباراة.

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وشهدت مباراة الكلاسيكو، مشاركة 4 لاعبين أجانب بصفوف النادي الأهلي فقط، وهو السوري عمر السومة، والصربي ليوبومير فيسا، والبرازيلي لوكاس ليما، والروماني أليكساندرو ميتريتسا.