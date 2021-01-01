ريجيكامب يتحدث عن "الافتتاحية" أمام الاستقلال .. والمسيليم يرصد عمل الروماني

الأهلي يستعد لمواجهة استقلال إيران

تحدث الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الأهلي، اليوم الأربعاء، عن مواجهة فريقه أمام نظيره استقلال طهران الإيراني ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا.

ويسعى ريجيكامب لانطلاقة مميزة مع الأهلي، بداية من مشاركاته في دوري أبطال آسيا، أملًا في السير نحو اللقب وتحقيقه خلال النسخة الحالية.

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وقال ريجيكامب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "المواجهة الأولى في كل البطولات تكون صعبة، وهي عادة المواجهات الافتتاحية، وأتمنى أن يبدأ اللاعبين مباريات البطولة بالشكل الأمثل، وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "في كل مرحلة يأتي مدرب جديد، ويسعى لاعبي الفريق لإظهار حقيقة إمكاناتهم وأتمنى أن تكون ردة فعلهم إيجابية بداية من مواجهة الغد".

وأردف المدرب الروماني: "أبحث عن الانتصار في كل مباراة، وهو ما أحاول القيام به في التدريبات الإعدادية، وسنسعى لتجاوز أي صعوبات من أجل المضي قدمًا في البطولة والتأهل للدور المقبل".

وفي نفس السياق، قال ياسر المسيليم: "جاهزون لمواجهة الغد، والمدير الفني رصد كافة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ودائمًا المواجهة الأولى تكون صعبة وقوية".

وأردف: "نلعب أمام الاستقلال في مباراة صعبة، فهم أقوياء بدنيًا ويمتازون بطول القامة وسنكون غدًا على قدر المسؤولية".