ريجيكامب: نحترم الدوري الإماراتي وسنلعب أمام الشارقة بكل قوتنا

الشارقة يحتاج إلى نقطة وحيدة لتحقيق لقب الدوري سيلعب امام الوصل يوم السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد لورينت ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل، أن فريقه هدفه هو تحقيق الفوز على الشارقة، بغض النظر عن حسابات المنافسة على بطولة الدوري.

ويستضيف الوصل نظيره الشارقة، يوم السبت القادم على ملعب زعبيل، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

وقال المدير الفني الروماني، في تصريحات قبل اللقاء: "أمامنا مباراة مهمة أمام الشارقة المتصدر، والذي سيدخل المباراة من أجل الفوز لأهميتهم القصوى بالنسبة لهم، ونحن أيضا سنخوض المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا في المباراة من أجل الفوز بالمباراة وحصاد نقاطها الثلاثة".

وواصل: "نحضر لكل مباراة على حدة ونقوم بتجهيز أنفسنا جيداً قبل كل مباراة، والآن نعمل في التدريبات على تجهيز كافة اللاعبين وتحضيرهم جيداً وذلك ليتسنى لنا اختيار أكثر العناصر جاهزية من بينهم للمباراة الهامة، لتقديم أفضل أداء ممكن للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "نحترم المسابقة التي نشترك بها ونسعى إلى تقديم كل ما لدينا في كل مباراة نخوضها فيها من أجل تحقيق النتائج الجيدة، لذلك سندخل مباراة الشارقة القادمة بكافة عناصرنا الأساسية لاكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أي مصاب في الوقت الحالي".

الجدير بالذكر أن الوصل يحتل المركز التاسع من جدول الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن عجمان صاحب المركز السابع.