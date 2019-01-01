ريجيكامب: نتفهم موقف جماهير الوصل ولا أحب ترتيب فريقنا في الدوري

جماهير الوصل تقرر مقاطعة مباراة فريقها امام النصر في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد الروماني ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل على أهمية مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الـ 19 من الدوري الإماراتي.

ويحل الوصل ضيفاً على النصر، يوم الأربعاء في افتتاح الجولة الـ 19 من البطولة، على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وقال ريجيكامب يفي المؤتمر الصحفي للمباراة: "أمامنا مباراة ديربي هامة أمام النصر في بطولة الدوري، ونسعى إلى تحقيق الفوز فيها للحصول على الثلاث نقاط، من أجل استمرار نتائجنا الإيجابية في بطولة الدوري".

وواصل: "بالرغم أننا سنواجه فريقاً قوياً يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لذا يجب علينا أن نكون حذرين لأن المباراة لن تكون سهلة أبداً".

وتابع: "لدينا بعض المشاكل المتعلقة بإصابات بعض اللاعبين لكن عملية التأهيل تسير بشكل جيد، ولكن يجب علينا أن نكون حذرين لأنها مباراة الديربي، وفي الديربي هناك أشياء تحدث لا يمكن توقعها".

⚽️ كرة خاصة تُلعب بها هذا الجولة من الدوري الإنجليزي مُعنونة بـ "لا مكان للعنصرية" ❌



هذه اللعبة للجميع ✋ pic.twitter.com/1b9ZnzkhUO — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وأكمل: "ليس من طبيعتي أن أقول إننا في منطقة آمنة وأن المباريات المتبقية ليس لها أهمية، بالعكس هذا الترتيب لا أحبه لأنه لا يناسبنا ولا يليق بنا، فأنا دائما ما أفضل أن أكون في المراكز المتقدمة".

وحول مقاطعة الجماهير لقاء، قال المدير الفني: "لا أفكر بهذه الطريقة، دائما ما تمر جميع الفرق بهذه اللحظات، وحتى لو حضر مشجع واحد في المباراة يجب أن نلعب من أجلهم، نحن نتفهم حزنهم بسبب نتائج هذا الموسم الغير جيدة، لكن يجب علينا أن نقدم مردود أفضل في كل مباراة وأن نحقق الفوز فيها حتى يعودون مجدداً إلى المدرجات لأن الحضور الجماهيري دائما ما يجعل المباراة تظهر بشكل أفضل".

الجدير بالذكر أن الوصل يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الخامس.