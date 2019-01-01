ريجيكامب: من المبكر الحكم على حسابات تأهل الوصل في البطولة الآسيوية

الوصل يحتل المركز الثالث في مجموعته من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي، أنه مازال من المبكر جداً الحكم على حسابات تأهل الفريق، للدور الثاني من دوري أبطال آسيا.

ويستعد الوصل لمواجهة ذوب آهن الإيراني، يوم غد الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال ريجيكامب في تصريحات قبل اللقاء: "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، نعلم مدى صعوبة اللقاء ولكن يجب أن نستغل أن المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا".

وواصل: "من المبكر التحدث عن حسابات التأهل على الدور التالي من البطولة، مازال هناك أربع مباريات متبقية، على نهاية دور المجموعات".

وتابع: "عندما نخسر لاعبين يكون الوضع صعباً علينا، لكننا نمتلك العدد الكافي من اللاعبين في قائمة الفريق وأنا أثق بهم، وأعتقد أنهم سيقدمون أداءً قوياً في مباراة الغد، رغم قوة الخصم الذي سيقاتل في المباراة من أجل الفوز، لكننا سنلعب على ملعبنا وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

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وأتم تصريحاته قائلاً: " إذا أردنا أن نقطع شوطاً كبيراً للتأهل إلى الدور القادم، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط في مباراة الغد".

الجدير بالذكر أن الوصل يحتل المركز الثالث في المجموعة الاولي، برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطة عن كلٍ من الزوراء وذوب آهن أصحاب المراكز الأول والثاني على الترتيب، ويتذيل النصر السعودي المجموعة دون أي نقطة.