ريجيكامب: سنواجه النصر في لقاء صعب للغاية ونسعى لإسعاد الجماهير

الوصل يبدأ مشواره في الدوري الإماراتي بمواجهة النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الروماني ريجيكامب المدير الفني للوصل الإماراتي، عن مواجهة فريقه أمام النصر، غدًا الجمعة، في أول مبارياته في دوري الخليج العربي.

ويسعى الوصل لتقديم موسمًا جيدًا، من ناحية النتائج والسعى وراء تحقيق اللقب خلال النسخة الحالية لإسعاد الجماهير وتقديرًا لمجهود اللاعبين.

وقال ريجيكامب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الديربي أمام النصر صدام مبكر للغاية في دوري الخليج العربي، ونعرف أنها مباراة قوية".

وأضاف: "سنقوم بفعل كل ما بوسعنا من أجل الفوز بهذه المباراة وإسعاد الجماهير، وسيكون هناك روح تنافسية كبيرة بين الفرق بعد تطور الدوري الإماراتي".

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وتابع ريجيكامب: "الجميع يعرف الأجواء القوية التي يتسم بها الديربي من قوة وتنافس كبير بين اللاعبين والفريقين حيث سيظهر في لقاء الغد".

واحتل الوصل المركز التاسع في ترتيب دوري الخليج العربي بالموسم الماضي، بعد حصد 34 نقطة من 26 لقاء حيث حقق الفوز في 10 وتعادل في 4 وتلقى 12 هزيمة.