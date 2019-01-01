ريجيكامب: سأعود إلى الهلال السعودي لتعويض دوري الأبطال "المسروق"

الروماني المدير الفني لـالوصل الإماراتي يتمنى العودة للزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الروماني ريجيكامب؛ المدير الفني للوصل الإماراتي، رغبته القوية في العودة لتولي المسؤولية الفنية للهلال السعودي مرة أخرى، موضحًا أن حب الزعيم لا يزال في قلبه.

الروماني كان قد تولى القيادة الفنية للزعيم في مايو 2014، ورحل عنه في فبراير 2015.

وقال ريجيكامب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد الرياضي": "أنا مرتبط بعقد مع الوصل، لكنني واثقًا من العودة إلى الهلال يومًا ما، فعلاقتي جيدة معه وهو في قلبي".

وأضاف: "سأعود لتعويض لقب دوري أبطال آسيا الذي سُرق مننا".

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الموج الأزرق خسر لقب البطولة القارية مع ريجيكامب عام 2014، بعدما خسر الذهاب أمام سيدني الإسترالي بهدف وحيد، وفي الإياب بالرياض تعادلا سلبيًا دون أهداف.

وفي النسخة الحالية من دوري الأبطال، يتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

أما الوصل فيتذيل المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، حيث حقق فوزًا وحيدًاخلال ثلاث مباريات.