ريجيكامب .. تجربة "محبطة" مع الهلال والأهلي سبب رحيله وعودته!

الروماني يقترب من العودة للدوري السعودي للمحترفين

اقترب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الأسبق لنادي الهلال من التوقيع على عقود تدريب النادي الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الصربي فلادان مليويفيتش وفشل تولي يوسف عنبر حتى نهاية الموسم بسبب لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ريجيكامب له تجربة مع الهلال سابقًا، واقترب من العودة مرة أخرى إلى الدوري السعودي للمحترفين، لتولي تدريب الراقي خلال الفترة المقبلة مع إمكانية تواجده خلال الموسم المقبل، حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين وفقًا للتقارير التي انتشرت مؤخرًا.

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المدرب الروماني حسب صحيفة "الرياض" السعودية، أصر على تقاضيه القيمة المالية على قيمة العقد الأولي الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري وهو لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم تمديد العقد لموسم جديد نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

بشكل عام، قاد ريجيكامب تدريب الهلال في 24 مباراة حقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وتلقى 5 هزائم فقط، أحرز لاعبيه 40 هدفًا وتلقت شباك الفريق 19 هدفًا.

خلال التقرير التالي، سنرصد لكم ماذا قدم ريجيكامب مع الهلال أثناء فترة تدريبه والتي كانت في الفترة بين مايو 2014 حتى فبراير 2015 ..

- انطلاقة مميزة

تولى ريجيكامب تدريب الهلال في مايو 2014، وكانت انطلاقته مميزة مع الفريق، حيث لم يتعرض للهزيمة مطلقًا الفريق في أول 9 مباريات معه في جميع المسابقات، حيث حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 2، وخلال الانتصارات كانت المرور من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري بالفوز ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا إيابًا ليتأهل إلى قبل النهائي.

حقق الفوز في ذهاب نصف النهائي على حساب العين بثلاثية نظيفة قبل السقوط إيابًا في أول خسارة له في مسيرته مع الزعيم بهدفين مقابل هدف، لكنه صعد لنهائي آسيا بمجموع المباراتين 4 - 2.

- السقوط محليًا وآسيويًا

رغم خسارة العين لم يكن لها قيمة بسبب صعود الهلال إلى النهائي بمجموع اللقائين، إلا أن الخسارة تبعتها خسارتين الأولى في ديربي الرياض أمام الشباب بهدف دون رد في الدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا الخسارة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام ويسترن سيدني الأسترالي بهدف دون رد.

في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على أرض الهلال، لم يتمكن الزعيم من تعديل الأمور حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين لينتهي الحلم الهلالي في التتويج بدوري أبطال آسيا وقتها، لتخرج بعض الأصوات تطالب برحيل المدرب الروماني ولكن إدارة الهلال كانت لها رأيًا آخر.

- تجديد الثقة والسقوط في ديربي جديد

جددت إدارة نادي الهلال الثقة في الروماني ريجيكامب عقب الهزيمة من ويسترن سيدني في نهائي دوري أبطال آسيا، وتعادل سلبيًا أمام الاتحاد في أول لقاء محلي، عقبه بفوزين على الرائد والتعاون قبل السقوط في ديربي الرياض من جديد ولكن هذه أمام النصر بنتيجة هدف دون رد.

وتذبذبت النتائج مع ريجيكامب حيث تمكن من التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي، بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ16، والإطاحة بحطين والخليج في الدورين ربع ونصف النهائي على الترتيب، بثلاثة أهداف نظيفة في اللقائين ليواجه الأهلي في نهائي البطولة.

- الأهلي سبب رحيل ريجيكامب .. فهل يعيده مرة أخرى؟

الأهلي تمكن من خطف لقب كأس ولي العهد السعودي من الهلال عام 2015، حيث حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، وتقدم للراقي كلًا من عمر السومة ومعتز هوساوي قبل أن يقلص الفارق اليوناني سماراس.

وأعلن بعدها نادي الهلال رحيل الروماني وتولي بدلًا منه ماريوس سيبيريا تدريب الفريق مؤقتًا حتى التعاقد مع جهاز فني جديد، لتنتهي تجربة ريجيكامب على يد الأهلي، فهل يعيده مرة أخرى بالتعاقد معه خلال الفترة الحالية؟

الأهلي يرغب في الوقت الحالي أن ينجح ريجيكامب في تعديل ما حدث للفريق مؤخرًا حيث أصبح مهددًا بعدم المشاركة مع آسيا في النسخة المقبلة، بسبب وضعه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز السابع برصيد 35 نقطة حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 9 هزائم.