ريجيكامب: أتمنى أن تكون الانتصارات حافز للاعبين للفوز على العين

الوصل يحل ضيفاً على العين في مواجهة حاسمة بالدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض المدير الفني الروماني ريجيكامب، الحديث عن أخبار انتقال كايو لاعب الفريق إلى العين، قبل مباراة الفريقين بالدوري.

ويحل الوصل ضيفاً، على العين مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أمامنا مباراة صعبة ومهمة بالنسبة لنا أمام العين الذي يعد من أقوى الفرق في الدوري، ونأمل أن ندخل المباراة بكامل قائمتنا بعد أن نعالج بعض المشاكل الصغيرة التي تواجه بعض اللاعبين خلال اليومين القادمين قبل المباراة".

وواصل: "نتمنى أن نقدم أداءً مميزاً في المباراة القادمة، وأن نظفر بالفوز حتى نواصل مسيرتنا على طريق الانتصارات بعد الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة، ونأمل أن يكون هذا الأمر بمثابة الحافز القوي للاعبين ليقدموا كل ما لديهم في الملعب ويقودوا الفريق إلى تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط".

وحول الأخبار التي انتشرت، عن رحيل كايو إلى العين، قال المدير الفني الروماني: "ليس لدي أي تعليق بخصوص هذا الأمر، نحن أمامنا ثلاث مباريات ومن ثم ينتهي الموسم الرياضي الحالي، وبعدها سيمكننا التعليق على كل هذا الأمور بجانب خططنا وأهدافنا في الموسم القادم".

وتابع: " أنا أتأمل بقاء كايو معنا في الفريق خلال المواسم القادمة، فهو محترف رائع وقائد للفريق، لكنكم تعلمون حال كرة القدم، فكل لاعب يبحث دائماً عن العقد الأفضل مادياً بالنسبة له لأنه في النهاية لاعب محترف".

الجدير بالذكر ان الوصل يحتل المركز السابع من جدول الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق ست نقاط عن بني ياس صاحب المركز السادس.