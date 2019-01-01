ريتشارليسون يقتدي بالظاهرة رونالدو قبل نهائي كوبا أمريكا

اللاعب كبر مع أهداف رونالدو عبر يوتيوب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل تأثره بالعديد من نجوم المنتخب السابقين وبالأخص الظاهرة رونالدو، وذلك قبل خوض نهائي كوبا أمريكا على ملعب الماراكانا.

وقال نجم إيفرتون الإنجليزي:"أنا مهتم بتعلم تاريخ هذا الملعب الشهير ومعرفة الأسماء العظيمة التي لعبت هنا من قبل مثل بيليه ورونالدو".

وأضاف:"هذا يزيد رغبتي في مواصلة تمثيل البرازيل هنا".

وأوضح:"رونالدو على وجه الخصوص، لقد كبرت وأنا أشاهد أهدافه عبر يوتيوب. الهدفين في شباك ألمانيا في نهائي كأس العالم 2002 يمنحوني الكثير من السعادة".

يذكر أن ريتشارليسون خاض 12 مباراة بقميص البرازيل مسجلاً 5 أهداف حتى الآن، قبل المباراة النهائية ضد بيرو يوم الأحد.