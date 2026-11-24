كشف فيديل كارفاليو سواريز، وكيل أعمال البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن حقيقة مفاوضات عملاق جدة الأهلي مع اللاعب؛ من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
ريتشارليسون البالغ من العمر 29 سنة، يرتبط بعقدٍ مع توتنهام هوتسبير حتى 30 يونيو 2027؛ ولكنه يعيش أزمة كبيرة داخل النادي الإنجليزي، منذ بداية الموسم الحالي.
سبب الأزمة؛ هو طلب النجم البرازيلي الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، ما أدى إلى استبعاد اسمه من قائمة الفريق في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
حقيقة مفاوضات الأهلي مع ريتشارليسون
وفي هذا السياق.. نفى كارفاليو سواريز في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات من الأهلي؛ للتعاقد مع ريتشارليسون، في الميركاتو الشتوي القادم.
ورغم ذلك؛ فتح وكيل ريتشارليسون الباب أمام الأهلي وجميع الأندية السعودية، للتعاقد مع النجم البرازيلي المخضرم مستقبلًا.
وقال سواريز في تصريحاته؛ بخصوص هذا الأمر: "ريتشارليسون يرحب باللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين".
ماذا عن نادي طرابزون سبور؟
وعلى جانب آخر.. اعترف كارفاليو سواريز بتقديم نادي طرابزون سبور التركي، الذي ينشط فيه النجم المصري محمد صلاح، عرضًا إلى إدارة توتنهام في صيف 2026؛ لشراء السنة المتبقية من عقد ريتشارليسون، بشكل رسمي.
وأوضح سواريز أن توتنهام رفض عرض طرابزون سبور وقتها؛ بينما لم يعد النادي التركي من جديد، للتفاوض مع اللاعب أو محاولة التعاقد معه.
جدير بالذكر أن ريتشارليسون انضم إلى توتنهام في صيف عام 2022، قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي؛ حيث سجل 32 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
عرض ملف تعريف المؤلف
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".