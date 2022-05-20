ريتشارليسون لأسطورة ليفربول: اغسل فمك قبل أن تتحدث عني!

قام ريتشارليسون نجم نادي إيفرتون، بالهجوم على جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، بعد ضمان فريقه البقاء بالدوري الإنجليزي.

ونجح إيفرتون في تفادي الهبوط من المسابقة، بعد تحويل تأخره بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، ضد كريستال بالاس، إلى انتصار بنتيجة 3/2.

وفي الساعة 1:37 صباحًا بتوقيت إنجلترا، قام ريتشارليسون باستهداف كاراجر، بسبب التعليقات التي قالها نجم ليفربول السابق عن المهاجم البرازيلي، والسخرية من عروضه المسرحية على أرض الملعب على حد قوله.

وقال ريتشارليسون على حسابه بموقع "تويتر" موجهًا حديثه لكاراجر:"اغسل فمك قبل أن تتحدث عني وعن إيفرتون، أنا لا أحترمك".

ورد عليه أسطورة الريدز:"في الواقع أنا أحب ذلك تمامًا، لو كان تويتر متاحًا خلال فترة تواجدي بالملاعب، لكنت استخدمته للرد على النقاد"

ويأتي هذا الخلاف بعد ما قاله كاراجر خلال تغطية قناة "سكاي سبورتس" لديربي ليفربول وإيفرتون في إبريل الماضي.

I actually quite like this, if Twitter was about when I was a player I’m sure I would’ve called pundits out quite a lot!! https://t.co/skfIpPCQhQ — Jamie Carragher (@Carra23) May 20, 2022

وقال وقتها مدافع ليفربول السابق:"بكل أمانة يجب عليه النهوض بدلًا من السقوط كثيرًا، كل أسبوع أشاهده يلعب بهذه الطريقة، وسقط مرتين بالفعل خلال هذه المباراة دون الحاجة إلى ذلك".

يذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 25 سنة تألق بشكل لافت مع إيفرتون هذا الموسم، بتسجيله 11 هدفًا بكل البطولات، ليساهم في تفادي الفريق للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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