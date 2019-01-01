لماذا اجتمع وكيل ريتشارليسون مع يورجن كلوب؟

هل ينتقل لاعب إيفرتون إلى الريدز؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف موقع يول إسبورتي البرازيلي عن اجتماع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع ريناتو فيلاسكو وكيل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون ومنتخب البرازيل.

وقد عزز هذا الاجتماع الإشاعات حول رغبة الريدز في ضم المهاجم المنضم للتوفيز هذا الموسم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني من واتفورد.

وارتبط ريتشارليسون بالرحيل لعدد من الأندية الأوروبية وليس فقط ليفربول، بينها ميلان ومانشستر يونايتد.

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الوكيل وفي تصريحات لسبورت ويتنس نفى أن يكون اجتماعه مع كلوب بهدف الحديث عن موكله البرازيلي، مضيفًا "اجتماعي مع كلوب لم يكن له علاقة بريتشارليسون. أنا وكيل اللاعب الألماني نوح فايسهوبت، لاعب فرايبورج ومنتخب ألمانيا تحت 20 عامًا، والذي لعب والده مع كلوب ويُعد صديقًا له".

"لذا هما يجتمعان من وقت للآخر، وأنا ذهبت لمنزله لأقل ماركوس. الأمر ليس له علاقة بريتشارليسون".