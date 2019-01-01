ريتشارلسون يُشيد بدور سيلفا في تألقه بالدوري الإنجليزي

البرازيلي يواصل التألق في البريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد البرازيلي، ريتشارلسون، بمساعدة مدربه البرتغالي، ماركو سيلفا، في تجربته مع واتفورد وإيفرتون.

وتألق الجناح البرازيلي، في مواجهة بنما، رغم نهاية المباراة الودية للسامبا بالتعادل بهدف لكل فريق مع بنما.

وسجل البرازيلي 13 هدفًا بقميص التوفيز، بعدما انضم لهم مقابل 40 مليون جنية أستيرليني.

وعلق اللاعب على تأثير مدربه عبر موقع إيفرتون الرسمي: "أشعر بأنني أتطور أكثر وأكثر، ماركو سيلفا دائمًا يتحدث لي في التدريبات، دائماً يعطيني النصحية في التمركز بمنطقة الجزاء".

وتابع: "تدريبه مهم بالنسبة لي، أنه يعمل على وضعي في المكان الصحيح عندما تأتي الكرة إلى منطقة الجزاء، لأكون قادراً على تسجيل المزيد".

وأردف: "أريد أن أثبت للجميع أن استطيع تقديم الأفضل في الدوري الإنجليزي، أشعر بشكل جيد في إيفرتون، زملائي يساعدوني على الثقة في أرضية الملعب وأن أكون حاسمًا".

وعن ارتداءه قميص المنتخب البرازيلي: "أنه شيء رائع بالنسبة لي ولثقتي بنفسي أن ارتدى قميص السامبا".

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ننتظر مواجهات على صفيح ساخن! 😍 pic.twitter.com/2LFQtHDK5r — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

وأصبحت مباراة اللاعب البالغ 21 عامًا، بقميص البرازيل رقم 7، ويستعد للقاء التشيك ودياً الأسبوع الجاري.