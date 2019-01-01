النتائج المباشرة
مباريات ودية

ريتشارلسون يُشيد بدور سيلفا في تألقه بالدوري الإنجليزي

التعليقات()
Getty Images
البرازيلي يواصل التألق في البريميرليج
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد البرازيلي، ريتشارلسون، بمساعدة مدربه البرتغالي، ماركو سيلفا، في تجربته مع واتفورد وإيفرتون.

وتألق الجناح البرازيلي، في مواجهة بنما، رغم نهاية المباراة الودية للسامبا بالتعادل بهدف لكل فريق مع بنما.

وسجل البرازيلي 13 هدفًا بقميص التوفيز، بعدما انضم لهم مقابل 40 مليون جنية أستيرليني.

وعلق اللاعب على تأثير مدربه عبر موقع إيفرتون الرسمي: "أشعر بأنني أتطور أكثر وأكثر، ماركو سيلفا دائمًا يتحدث لي في التدريبات، دائماً يعطيني النصحية في التمركز بمنطقة الجزاء".

اختيارات المحررين

وتابع: "تدريبه مهم بالنسبة لي، أنه يعمل على وضعي في المكان الصحيح عندما تأتي الكرة إلى منطقة الجزاء، لأكون قادراً على تسجيل المزيد".

متى ستختفى كلمة مباراة ودية من قاموس كرة القدم؟

وأردف: "أريد أن أثبت للجميع أن استطيع تقديم الأفضل في الدوري الإنجليزي، أشعر بشكل جيد في إيفرتون، زملائي يساعدوني على الثقة في أرضية الملعب وأن أكون حاسمًا".

وعن ارتداءه قميص المنتخب البرازيلي: "أنه شيء رائع بالنسبة لي ولثقتي بنفسي أن ارتدى قميص السامبا".

وأصبحت مباراة اللاعب البالغ 21 عامًا، بقميص البرازيل رقم 7، ويستعد للقاء التشيك ودياً الأسبوع الجاري.

إغلاق