ريتشارلسون آخر المرشحين لتدعيم هجوم إنتر

مهاجم إيفرتون تحت أعين النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن آخر الأسماء التي رُشحت لتعزيز هجوم إنتر الموسم المقبل هي البرازيلي ريتشارلسون، مهاجم إيفرتون.

إنتر يبحث عن معوض محتمل لرحيل مهاجمه ماورو إيكاردي رغم تأكيدات الأخير أنه مستمر مع النيراتزوري الموسم المقبل.

وذكرت "توتوسبورت" أن تحرر إنتر من قيود قواعد اللعب النظيف ستجعله يتحرك لضم ريتشارلسون الذي لفت أنظاره الموسم الجاري.

وسجل ريتشارلسون 13 هدفاً في 35 مباراة مع إيفرتون بموسمه الأول، وتم استدعائه لقائمة البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا المقبلة.

ينتظرنا ميركاتو قوي على مستوى المدربين قبل بداية الموسم المُقبل 🔥



هل هناك مدرب من بين هؤلاء تتمنى أن يقود فريقك المفضل؟ 👀 pic.twitter.com/5bxN6KdgY2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وأضاف التقرير أن قدرة البرازيلي على شغل أكثر من مركز في خط الهجوم هي من الأسباب الرئيسية التي جعلته هدفاً لإنتر.

وأوضحت الصحيفة أن إيفرتون يطلب 65 مليون يورو لبيعه، وسيحاول إنتر تقليل المبلغ بعرض لاعبه جواو ماريو ضمن الصفقة.

النيراتزوري ارتبط في الأيام الأخيرة بالثنائي إيدن دجيكو، لاعب روما، وروميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، لتعزيز هجومه.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام نابولي ضمن الجولة 37 من منافسات الدوري الإيطالي.