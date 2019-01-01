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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ريبيري يسدل الستار على أزمته بالعودة للتدريبات

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نهاية سريعة لتلك الزوبعة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني نهاية الأزمة العابرة التي مرت به مؤخراً، إثر واقعة "اللحم الذهبي" الشهيرة .

 

وكتب ريبيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"لا تقلقوا، أنا بخير".

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وأضاف:"الآن عدت للعمل الجاد، لدينا الكثير من العمل لنقوم به. أجواء رائعة للفريق هنا في الدوحة، وهذا ما يجب أن يكون الأمر عليه".

 

واختتم ريبيري تغريدته برسم "الحمد لله" وشعار بايرن الشهير (ميا سان ميا)، أي (نحن نبقى كما نحن).

يذكر أن ريبيري عانى هجوماً مكثفاً إثر اتهامه بالبذخ ليرد بسباب حاد لكل من انتقده، مما دفع إدارة النادي لتغريمه.

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