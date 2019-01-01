ريبيري يتلقى عرضًا لإحياء مسيرته في الدوري الإيطالي

يبدو أن ريبيري لن يغادر القارة العجوز بعد رحيله عن بايرن ميونخ

أكدت تقارير إيطالية، أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري تلقى عرضًا ملموسًا لإحياء مسيرته في الملاعب الأوروبية في الموسم الجديد، قبل غلق الميركاتو الصيفي في إيطاليا والبلدان الأخرى، التي ستغلق السوق في الأيام القادمة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مالك نادي فيورنتينا روكو كوميسو، عرض على الدولي الفرنسي السابق ارتداء قميص الفيولا، لمساعدة المدرب فينتشنزو مونتيلا على تحقيق أهدافه في نهاية الموسم.

وأفاد نفس المصدر، أن ملك النادي الإيطالي يتفاوض مع ريبيري منذ أكثر من شهر، على أمل إقناعه بالتوقيع للنادي، طالما أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، بعد رحيله عن بايرن ميونخ، الذي قضى معه 12 عامًا.

1⃣ شاهد عرضية مالكوم 🤨

2⃣ انظر إلى رد فعل الحكم 🤭

3⃣ حاول ألا تضحك 🤣pic.twitter.com/XU2tyShVkB — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وذكر التقرير، أن رجل الأعمال الأوروجوياني يقترب رويدًا رويدًا من التوقيع مع صاحب الـ36 عامًا بموجب قانون بوسمان، والعكس بالنسبة للصفقات الأخرى المحتملة، مثل لاعب ميلان سوسو والإيطالي ماريو بالوتيلي، وذلك لعدم تحمل الخزينة تكاليف التعاقد معهما.

وكان ريبيري قد غادر البايرن مع انتهاء الموسم الماضي، بعد رحلة طويلة امتدت لنحو 12 عامًا، ظهر خلالها بألوان العملاق البافاري في 425 مباراة، وسجل كذلك 124 هدفًا، والأهم من ذلك مساهمته في فوز الفريق بكل البطولات، آخرها لقب البوندسليجا في آخر سبع سنوات، والأهم لقب دوري الأبطال عام 2013.