ريبيري يتلقى عرضاً من الدوري الأسترالي

نهاية حقبة ريبيري مع بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

صرح ماركوس بابل، لاعب بايرن ميونخ السابق ومدرب وسترن سيدني الأسترالي، أنه يرغب بضم النجم الفرنسي فرانك ريبيري لفريقه الصيف المقبل.

وينتهي عقد ريبيري مع بايرن بحلول نهاية الموسم الجاري ولم يتم تحديد موقفه بعد من التجديد أم الرحيل عن الفريق البافاري.

وقال بابل مع صحيفة "سيدني هيرالد": "تحدث مع ريبيري وقلت له إذا أردت الأموال اذهب إلى قطر أو مكاناً آخر، ولكن هنا ستصبح نجماً".

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وأكمل: "لم يقرر بعد ما هي خطوته المقبلة، ولكن صراعة لا أعتقد أنه سيوافق على اللعب هنا لفارق المستوى".

وختم: "لن أنتظره لمائة سنة، نحن نحضر للموسم المقبل، ومع فرصة مثل تلك كان يجب المحاولة، ولكن في الحقيقة هي لا تتعدى الواحد بالمائة".

ويلعب ريبيري مع فريقه أمام فولفسبورج مساء السبت، قبل المواجهة المهمة مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.