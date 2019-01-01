ريبيري: زوجتي أثرت على قراري ولم أنضم لفيورنتينا لمنافسة كريستيانو

فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق وفريق فيورنتينا الحالي يؤكد أن لا يفكر في منافسة كريستيانو رونالدو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ السابق وفيورنتينا الحالي أنه لا يفكر على الإطلاق في منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفيولا بداية من الموسم الجديد.

وقال ريبيري: "أريد أن أشكر وكيلي والنادي على إتمام الصفقة، لقد تحدثنا كثيرًا قبل أن نتوصل لاتفاق، لكننا اتفقنا أخيرًا وذلك يجعلني سعيدًا للغاية".

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وأضاف: "لقد رأيت الكثير من الحماس والثقة من المديرين في النادي من أجل أن انضم لهم، بالإضافة لذلك شجعتني زوجتي، العائلة بالنسبة لي أمرًا أساسيًا في كل قرار".

وأكمل: "أنا هنا من أجل مساعدة فيورنتينا، لم انضم لهم لمنافسة كريستيانو رونالدو، والدوري الإيطالي يضم الكثير من النجوم والفرق الكبيرة، وكرة القدم هي حياتي".

جدير بالذكر أن ريبيري انضم لفيورنتينا بشكل مجاني عقب أن انتهى تعاقده مع فريق السابق بايرن ميونخ دون تجديد بنهاية الموسم المنصرم.