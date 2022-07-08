ريبيري : رونالدو حصل على الكرة الذهبية بقرار سياسي!

الجناح الفرنسي يؤمن بتعرضه للظلم

ظهر فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ ومارسيليا السابق، للحديث مرة أخرى عن خسارته للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013.

صاحب الـ39 سنة الذي يلعب حاليًا بنادي ساليرنيتانا الإيطالي كان المرشح الأبرز للفوز بهذه الجائزة، بعد تألقه مع بايرن وفوزه بدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك ذهبت الجائزة لصالح منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي لم يتخطاه ريبيري حتى الآن.

ماذا قال ريبيري عن خسارته للكرة الذهبية؟

الجناح المخضرم قال لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"كان موسمًا رائعًا بالنسبة لي وكان يجب أن أفوز بالجائزة لذلك النتيجة لم تكن عادلة".

ورغم فوزه بدوري الأبطال مع بايرن وتألق زميله آريين روبن، إلا أن الجائزة ذهبت لرونالدو ومن بعده ليونيل ميسي في المركز الثاني ثم ريبيري.

وواصل الفرنسي حديثه بخصوص مركزه بالترتيب وعملية التصويت:"مددوا وقت التصويت وحدث شيء غريب خلال اختيار الفائز بالجائزة، وكان لدي شعور بأنه قرار سياسي".

أين ريبيري الآن؟

يلعب ريبيري مع فريق ساليرنيتانا الإيطالي ويرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2023، مع عدم وجود مؤشرات حول اعتزاله رغم تقدمه في السن.

ولم يظهر اللاعب كأساسي سوى في 16 مباراة فقط مع الفريق بالدوري الموسم الماضي، بينما شارك كبديل في 6 مباريات، ولم ينجح في التسجيل وصنع 3 أهداف.

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