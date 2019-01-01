العين يُعلق على أخبار اهتمامه بضم ريبيري

النجم الفرنسي محل اهتمام عدد من الأندية في العالم، هل العين بينها؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انضم العين الإماراتي لقائمة المهتمين بالتعاقد مع فرانك ريبيري حسب الصحافة المتابعة لسوق الانتقالات في أوروبا.

ورحل النجم الفرنسي عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة ذهبية تواصلت لـ12 عامًا وشهدت الفوز بكافة الألقاب الممكنة.

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وارتبط ريبيري بعدد من الأندية الخليجية والصينية والأوروبية، أبرزها النصر والسد والدحيل وميتز، لكنه لم يحسم خياره حتى الآن ومازال يدرس خطوته القادمة.

الصحافة أضافت العين كوجهة محتملة للاعب صاحب الـ36 عامًا، لكن عصام عبد الله مشرف كرة القدم في النادي نفى الأمر جملة وتفصيلًا.

وقال عبد الله أن كل ما يُثار في السوشيال ميديا حول اهتمام العين بالتعاقد مع ريبيري مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

ونفى المشرف العام كذلك وجود أي نية لدى ناديه في التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة المتوقع بلقب دوري الخليج العربي للموسم الماضي، ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال تواجده في حفل إطلاق الهوية الجديدة لرابطة دوري المحترفين الإماراتي.